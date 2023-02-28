Беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат залетел (БПЛА) в окно квартиры на улице Попова в Белгороде, жителей перевезли в безопасное место. Об этом сообщил в понедельник мэр города Валенитин Демидов в соцсети.

«Сейчас нахожусь на месте происшествия на улице Попова. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице пока спецслужбы выполняют свою работу», — написал глава Белгорода.