Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках тренировочной миссии для украинской армии обучил уже 10 тыс. человек, многие из них не имели никакого военного опыта. Об этом в четверг заявил командующий миссией вице-адмирал Эрве Блежан в эфире телеканала Эль-се-и.

«К концу прошлого месяца мы уже обучили 10 тыс. украинских военных, — отметил он. — 15 тыс. мы достигнем в мае, и очевидно, что мы на этом не остановимся».

По его словам, значительная часть проходящих подготовку граждан Украины не имеет боевого опыта. «Например, мы собираем вместе 600 человек, которых к нам отправляют украинцы, большинство из них не имеет никакого военного опыта. И за несколько недель мы формируем из них подразделения, пригодные для отправки на фронт», — рассказал Блежан.