Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок
09:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в пятницу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
В голосовании приняли участие 2 952 человека. Си Цзиньпин также переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.
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