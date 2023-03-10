Семь человек погибли, более двадцати получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 24 человека получили ранения в четверг вечером в результате стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила газета «Гамбургер моргенпост».

По информации издания, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Около 21:00 (23:00 мск) во время мероприятия один или несколько неизвестных открыли огонь по людям. Как минимум семь человек погибли. Мотивы и конкретные обстоятельства пока неизвестны.