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Семь человек погибли, более двадцати получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге

09:05 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 24 человека получили ранения в четверг вечером в результате стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила газета «Гамбургер моргенпост».

По информации издания, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Около 21:00 (23:00 мск) во время мероприятия один или несколько неизвестных открыли огонь по людям. Как минимум семь человек погибли. Мотивы и конкретные обстоятельства пока неизвестны.

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