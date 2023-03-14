Федерация шахмат России прекрасно простилась с Европой благодаря победе Сараны — Филатов
13:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа Алексея Сараны на чемпионате Европы стала историческим достижением, учитывая переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию. Такое мнение во вторник ТАСС высказал президент ФШР Андрей Филатов.
Российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы, который завершился в понедельник в Сербии. Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда из Бельгии.
«Это была историческая победа, учитывая, что мы перешли в азиатскую федерацию и это было последнее выступление представителей ФШР на европейском первенстве. Наш молодой шахматист Алексей Сарана, не потерпев ни одного поражения на турнире, заслуженно стал победителем — получилось прекрасное прощание с Европой, — сказал Филатов. — Через несколько дней стартует чемпионат Европы среди женщин, который станет последним для наших девчонок, верим, что они также смогут показать прекрасный результат на прощание. А европейским шахматам мы желаем удачи».
28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая.
НОВОСТИ
- 13:32 14.03.2023
- МИД Украины из-за нехватки кадров впервые объявил открытый набор желающих стать послом
- 13:20 14.03.2023
- РФ ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям — Песков
- 13:17 14.03.2023
- В Москве 17 марта пройдет семинар по вопросам особенностей строительства
- 13:05 14.03.2023
- На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал — оператор
- 12:32 14.03.2023
- В Одесской области произошли взрывы — СМИ
- 12:20 14.03.2023
- Кремль надеется, что Путин проведет в этом году прямую линию с россиянами
- 12:14 14.03.2023
- Мэр Собянин: В "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков
- 12:10 14.03.2023
- Сбер: Проблемы банков США не повторятся в России
- 12:05 14.03.2023
- В Москве выявили 1 411 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 14.03.2023
- РФ будет добиваться абсолютной ясности обстоятельств подрыва «Северных потоков» — Грушко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать