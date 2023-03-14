Федерация шахмат России прекрасно простилась с Европой благодаря победе Сараны — Филатов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа Алексея Сараны на чемпионате Европы стала историческим достижением, учитывая переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию. Такое мнение во вторник ТАСС высказал президент ФШР Андрей Филатов.

Российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы, который завершился в понедельник в Сербии. Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда из Бельгии.

«Это была историческая победа, учитывая, что мы перешли в азиатскую федерацию и это было последнее выступление представителей ФШР на европейском первенстве. Наш молодой шахматист Алексей Сарана, не потерпев ни одного поражения на турнире, заслуженно стал победителем — получилось прекрасное прощание с Европой, — сказал Филатов. — Через несколько дней стартует чемпионат Европы среди женщин, который станет последним для наших девчонок, верим, что они также смогут показать прекрасный результат на прощание. А европейским шахматам мы желаем удачи».

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая.