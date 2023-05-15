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НОВОСТИ

Сбер расширил внешнюю реферальную программу для подбора IT-специалистов

15:02 12.05.2023

В 2023 году Сбер расширил внешнюю реферальную программу, направленную на поиск IT-специалистов. В прошлом году банк был готов заплатить по 80 тыс. руб. за успешную рекомендацию Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В обновленной программе расширен список профилей: теперь участники могут рекомендовать IT-специалистов уровня Middle и Senior с опытом работы более двух лет на разные направления. Размер вознаграждения по-прежнему составляет 80 тыс. руб.

Рекомендовать кандидатов может любой желающий, у кого есть знакомые с подходящими IT-специальностями, которые за последние 6 месяцев не проходили отборы на вакансии Сбера, знают о том, что их рекомендуют, и согласны рассмотреть предложения от компании. Порекомендовать кандидатов могут и IT-рекрутеры на таких же условиях.

Партнером проекта выступает сервис Работа.ру, который разработал специальную страницу рекомендаций и агрегирует информацию от рекомендателей для передачи информации работодателю.

«Мы в Сбере все время находимся в поисках новых инструментов привлечения ИТ-специалистов, – рассказала Екатерина Малькова, руководитель Центра подбора ИТ-специалистов Сбербанка. – Для нас особо важно находить новые механики и подходы и внедрять лучшие практики в работу, ведь рынок ИТ – самый динамичный и быстро меняющийся. Внешняя реферальная программа – возможность рассказать о вакансиях и проектах Сбера широкой аудитории и с помощью нее привлечь классных специалистов».

«Число специалистов, заинтересованных работой в сфере IT, постоянно растет, однако на рынке все еще наблюдается недостаток опытных специалистов с развитыми профессиональными навыками, – отметил Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру. – Конкуренция за талантливые кадры увеличивается, и компании используют дополнительные опции для их привлечения. Сбер стал лучшим работодателем России по итогам 2022 года, и в компаниях экосистемы соискатели могут найти работу мечты. Эта программа рекомендаций – отличный способ заработать для любого желающего, у кого среди знакомых и друзей есть IT-профессионалы».

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