Глава СК РФ предложил привлекать к ответственности покупателей треш-стримов
10:00 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей этого негативного контента. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, в СК поступал на согласование законопроект, направленный на введение административной и уголовной ответственности за подобные стримы. «Мы полагаем, что, учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение. В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц», — отметил Бастрыкин.
НОВОСТИ
- 13:20 15.05.2023
- Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
- 13:05 15.05.2023
- В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 15.05.2023
- Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
- 12:32 15.05.2023
- За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
- 12:20 15.05.2023
- Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
- 12:05 15.05.2023
- Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
- 12:00 15.05.2023
- ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
- 11:32 15.05.2023
- Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
- 11:20 15.05.2023
- Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
- 11:05 15.05.2023
- Силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки, продвигаются вперед — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать