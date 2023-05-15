Глава СК РФ предложил привлекать к ответственности покупателей треш-стримов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей этого негативного контента. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в СК поступал на согласование законопроект, направленный на введение административной и уголовной ответственности за подобные стримы. «Мы полагаем, что, учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение. В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц», — отметил Бастрыкин.