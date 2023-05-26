Введение четырехдневки поддерживает 81% российских компаний - исследование
10:20 26.05.2023 Источник: Известия
Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.
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