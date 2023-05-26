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НОВОСТИ

Введение четырехдневки поддерживает 81% российских компаний - исследование

10:20 26.05.2023 Источник: Известия

Большинство (81%) российских компаний поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, при этом только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы, говорится в исследовании hh.ru (есть у «Известий»). Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат.

Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.

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