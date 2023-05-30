Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно — Путин
17:00 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин оценил как удовлетворительную работу системы ПВО Москвы во время налета беспилотников.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», — заявил глава государства, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета дронов на столицу и Подмосковье.
«Хотя есть над чем работать», — заметил Путин.
Власти России знают, что следует делать для уплотнения системы ПВО Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», — заявил глава государства, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета беспилотников на Москву и Московскую область.
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