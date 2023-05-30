Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин оценил как удовлетворительную работу системы ПВО Москвы во время налета беспилотников.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», — заявил глава государства, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета дронов на столицу и Подмосковье.

«Хотя есть над чем работать», — заметил Путин.

Власти России знают, что следует делать для уплотнения системы ПВО Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», — заявил глава государства, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета беспилотников на Москву и Московскую область.