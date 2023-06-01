Запад использует для давления международное право, которое сам игнорирует — Лукашенко
14:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад использует для давления на страны СНГ международное право, которое сам же игнорирует, когда ему это выгодно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в четверг.
«Коллективный Запад использует как инструмент давления на нас международное право, а когда ему не выгодно, то игнорирует это международное право. Да его практически, такого права, уже нет», — сказал Лукашенко.
НОВОСТИ
- 15:12 01.06.2023
- «Движение первых» не копирует, но возрождает на новом уровне традиции пионерии — Путин
- 15:00 01.06.2023
- В БРИКС не должно быть стран, вводящих односторонние санкции против РФ — Рябков
- 14:32 01.06.2023
- Украина не может быть сейчас заинтересована во вступлении в НАТО — глава МИД Люксембурга
- 14:12 01.06.2023
- Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
- 13:32 01.06.2023
- В Польше Калининград на дорожных указателях начали менять на «Крулевец» — СМИ
- 13:20 01.06.2023
- Россияне составили более 10% от всего турпотока в Турции
- 13:05 01.06.2023
- Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте — Бортников
- 13:00 01.06.2023
- НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине — Бербок
- 12:52 01.06.2023
- Сбер: Биометрия экономит нашим клиентам 20 миллионов минут в год
- 12:32 01.06.2023
- МИД Канады анонсировал санкции против «олигархов» из РФ за «вмешательство» в дела Молдавии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать