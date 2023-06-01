Запад использует для давления международное право, которое сам игнорирует — Лукашенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад использует для давления на страны СНГ международное право, которое сам же игнорирует, когда ему это выгодно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в четверг.

«Коллективный Запад использует как инструмент давления на нас международное право, а когда ему не выгодно, то игнорирует это международное право. Да его практически, такого права, уже нет», — сказал Лукашенко.