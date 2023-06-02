Сбер получил 6 наград программы «Лучшие ESG-проекты России»

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Сразу шесть проектов Сбера стали лауреатами программы «Лучшие ESG-проекты России». Это мероприятие ежегодно выявляет лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. Всего награды вручаются в 23 категориях.

В номинации «ESG-трансформация бизнеса» победу одержал проект «ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране». Сбер – один из лидеров ESG-трансформации в России и первый российский банк, который объявил стратегическую цель достижения углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года. Сегодня банк продолжает помогать предприятиям ответственно вести бизнес, развивать ESG-продукты и проекты, а стране в целом – двигаться в сторону зеленой экономики. По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбербанка достиг 1,3 трлн руб. Составлены ESG-профили всех регионов РФ. Кроме того, Сбер разрабатывает и реализует образовательные и просветительские программы, обменивается опытом по вопросам ESG и устойчивого развития с другими участниками рынка.

В номинации «Партнерство в интересах устойчивого развития. Стратегическое партнерство общества и бизнеса» победил проект «Противодействие психологическому воздействию мошенников на население России». Это пример успешного партнерства банка с Высшей школой экономики. Для разных аудиторий эксперты разработали инструменты и инновационные методы, которые воспитывают критическое мышление и объясняют, как распознать социальную инженерию, выявить психологическую манипуляцию и не попасть под влияние мошенников.

Проект Сбера «Предиктивная коммуникация с клиентами банка» стал лучшим в номинации «Цифровые решения для ESG». Не дожидаясь обращения клиента, система автоматически направляет информацию с ответами на его потенциальные вопросы, что экономит время и ресурсы клиента, попутно улучшая клиентский опыт.

В номинации «Достойная работа и экономический рост. Программы экономического роста» победил проект «Свое дело» для самозанятых. Этот бесплатный сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн позволяет всего за несколько минут зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сразу после регистрации откроется многофункциональный личный кабинет. В нём доступно автоматическое (по выбранной карте) и ручное создание онлайн-чеков, просмотр и отмена чеков, статистика по доходу, расчет предварительного налога, налоговый бонус, оплата налога и прочее. Кроме того, в сервисе можно заказать справки о статусе и доходе самозанятого и ознакомиться с рекомендациями экспертов. В мае 2023 года число пользователей «Своего дела» достигло 1,4 млн человек.

Победителем в номинации «Качественное образование. Образовательные программы» стал проект «Повышение уровня киберкультуры населения России». Экспертный совет высоко оценил такие продукты Сбера, как библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий», обучающий раздел «Не дайте себя обмануть» и информационный канал «Осторожно, мошенники!» в СберБанк Онлайн, а также обучающий модуль «Киберзащита для всей семьи».

Наконец, в номинации «Качественное образование. Корпоративное обучение» был отмечен проект общебанковский марафон по финансовой грамотности для сотрудников Сбера «Твой путь к финансовой свободе». Этот просветительский проект объединил свыше 12 тыс. участников из разных городов России и 58 экспертов банка по экономике, налогам, бюджету, страхованию, кибербезопасности, кредитам, инвестициям, накоплениям и другим темам.

«Для Сбера как социально ответственной компании важно не просто предоставлять людям и организациям качественные сервисы здесь и сейчас, но и относиться ко всему, что мы делаем, с точки зрения долгосрочной перспективы, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы осознаем, что в силу масштаба и значения нашей компании каждый наш шаг влияет на будущее страны, благосостояние и комфорт ее граждан, состояние социума и окружающей среды. И поэтому вопросы экологической, социальной и управленческой ответственности сегодня интегрированы во все аспекты нашего бизнеса. Мы не только проводим собственную ESG-трансформацию, но и помогаем частным и корпоративным клиентам Сбера вводить ESG-практики в повседневную жизнь, защищаться от мошенников, управлять своими финансами и повышать эффективность своей работы. Именно на это нацелены проекты, которые были признаны лучшими в стране в сфере ESG».