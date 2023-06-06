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НОВОСТИ

Министр обороны РФ привел данные по потерям ВСУ за последние три дня

16:35 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», — заявил Шойгу.

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