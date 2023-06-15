«Роснефть» и Горный университет разработают беспроводное оборудование для сейсморазведки

13:40

Компания «Роснефть» и Санкт-Петербургский горный университет в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума договорились совместно разрабатывать отечественное беспроводное оборудование для сейсморазведки.

Работы будет вестись с учетом уже имеющегося у компании опыта в беспроводной сейсмической съемке. Специалисты «Роснефти» и Горного университета также займутся созданием теоретической базы проведения полевых работ с использованием такого оборудования.

Использование беспроводных технологий позволяет повысить точность и скорость сбора данных, а также минимизирует воздействие на окружающую среду. Внедрение новых технологий – один из ключевых приоритетов «Роснефти»: компания создала и развивает собственную линейку программного обеспечения в области геологии и разработки месторождений.

Cейсморазведка является основным инструментом для поиска и разведки месторождений нефти и газа. В 2022 году «Роснефть» на суше РФ выполнила более 4,4 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и свыше 6,8 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д, успешность поисково-разведочного бурения превысила 80%. Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании открыть 7 месторождений и 153 новых залежи углеводородов, в том числе совершить крупнейшее открытие в РФ в 2022 году – Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн т.