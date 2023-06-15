«Роснефть» и Горный университет разработают беспроводное оборудование для сейсморазведки
13:40 15.06.2023
Компания «Роснефть» и Санкт-Петербургский горный университет в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума договорились совместно разрабатывать отечественное беспроводное оборудование для сейсморазведки.
Работы будет вестись с учетом уже имеющегося у компании опыта в беспроводной сейсмической съемке. Специалисты «Роснефти» и Горного университета также займутся созданием теоретической базы проведения полевых работ с использованием такого оборудования.
Использование беспроводных технологий позволяет повысить точность и скорость сбора данных, а также минимизирует воздействие на окружающую среду. Внедрение новых технологий – один из ключевых приоритетов «Роснефти»: компания создала и развивает собственную линейку программного обеспечения в области геологии и разработки месторождений.
Cейсморазведка является основным инструментом для поиска и разведки месторождений нефти и газа. В 2022 году «Роснефть» на суше РФ выполнила более 4,4 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и свыше 6,8 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д, успешность поисково-разведочного бурения превысила 80%. Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании открыть 7 месторождений и 153 новых залежи углеводородов, в том числе совершить крупнейшее открытие в РФ в 2022 году – Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн т.
НОВОСТИ
- 13:34 15.06.2023
- Москва и Сбербанк намерены сотрудничать в сфере устойчивого развития
- 13:32 15.06.2023
- Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
- 13:20 15.06.2023
- ООН превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы» — Лукашенко
- 13:12 15.06.2023
- Венесуэла поставит кофе для АЗС «Роснефти»
- 13:05 15.06.2023
- РФ и США договорились продолжать уведомлять о крупных учениях стратегических сил — Рябков
- 13:00 15.06.2023
- Япония в мае нарастила экспорт в РФ автомобилей на 104%
- 12:41 15.06.2023
- СберНПФ планирует стать оператором трети договоров долгосрочных сбережений к 2030 году
- 12:32 15.06.2023
- В Лос-Анджелес прибыл первый автобус с мигрантами из штата Техас
- 12:20 15.06.2023
- Минюст начал проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента
- 12:05 15.06.2023
- Россия нацелена войти в топ-10 мировых экспортеров продовольствия к 2030 г. — Абрамченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать