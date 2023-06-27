РФ не допустит приема Косова в ООН — посол России в Сербии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не допустит присоединения Косова к Организации Объединенных Наций (ООН), это абсолютно недостижимая цель. Об этом заявил во вторник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай».

«Естественно, Россия не допустит приема Косова в ООН, что, собственно говоря, является главным для Запада, Приштины, для ее основных западных покровителей. В силу российской позиции непризнания Косова, нашей приверженности решению Совета Безопасности ООН, резолюции 1244 и поддержке Белграда абсолютно цель недостижима», — сказал он.