РФ не допустит приема Косова в ООН — посол России в Сербии
16:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не допустит присоединения Косова к Организации Объединенных Наций (ООН), это абсолютно недостижимая цель. Об этом заявил во вторник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай».
«Естественно, Россия не допустит приема Косова в ООН, что, собственно говоря, является главным для Запада, Приштины, для ее основных западных покровителей. В силу российской позиции непризнания Косова, нашей приверженности решению Совета Безопасности ООН, резолюции 1244 и поддержке Белграда абсолютно цель недостижима», — сказал он.
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