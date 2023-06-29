В КЧР вскрыто хищение средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и МВД выявили хищения бюджетных средств в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медицинского оборудования, установленный ущерб превысил 100 млн рублей. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики», — сообщила Волк. В свою очередь, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, участники преступного сообщества занимались «хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам», а предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 млн рублей.