В КЧР вскрыто хищение средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей
11:20 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ и МВД выявили хищения бюджетных средств в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медицинского оборудования, установленный ущерб превысил 100 млн рублей. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики», — сообщила Волк. В свою очередь, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, участники преступного сообщества занимались «хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам», а предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 млн рублей.
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