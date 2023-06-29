0
0
136
НОВОСТИ

В КЧР вскрыто хищение средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей

11:20 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и МВД выявили хищения бюджетных средств в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медицинского оборудования, установленный ущерб превысил 100 млн рублей. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики», — сообщила Волк. В свою очередь, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, участники преступного сообщества занимались «хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам», а предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 млн рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 29.06.2023
Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
0
26
11:05 29.06.2023
ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
0
58
10:32 29.06.2023
Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
0
77
12:00 28.06.2023
ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
0
348
10:32 28.06.2023
Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
0
357
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
373
09:32 28.06.2023
ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
0
371
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
378
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
526
12:32 27.06.2023
Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
0
595

Возврат к списку