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За полгода ВСУ уничтожили минимум три танковых экипажа, пытавшихся сдаться в плен РФ

17:32 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за полгода уничтожили по меньшей мере три своих танковых экипажа, пытавшихся сдаться в плен российским силам на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщил ТАСС советник врио главы региона Ян Гагин.

«ВСУ выходили в зону видимости на танках с развернутой башней — это один из признаков готовности сдаться. Чаще всего этого не дают сделать заградотряды. Видя такую картину, их уничтожает собственная артиллерия. Танки, чаще всего, сгорают. Тем бойцам, которым повезло больше, удается выжить и оказаться в плену, многие же гибнут. Еще с начала зимы вот так ВСУ уничтожили не менее трех своих же танковых экипажей, когда те пытались сдаться», — сказал Гагин.

По его информации, случаи зафиксированы на трех различных участках фронта — южно-Донецком, Марьинском и Авдеевском. По данным радиоперехватов, а также свидетельствам украинских военнопленных, уничтожение техники с экипажами, как правило, берут на себя иностранные наемники и боевики группировки «Азов» (запрещена в РФ). «Мы становились свидетелями настоящей истерики украинцев, которые отказывались бить на поражение. Эту функцию за них в итоге выполняли иностранцы. Речь похожа на польскую», — отметил Гагин.

Глава МВД ДНР Алексей Дикий в свою очередь в эфире «Соловьев Live» рассказал, как украинские танковые экипажи подают сигналы о готовности сдаться в плен. По его словам, ВСУ выходят в зону видимости российских сил и начинают крутить башню танка, демонстрируя готовность к сдаче.

В середине июня представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки.

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