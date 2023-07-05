Проект в память о жертвах политических репрессий «Последний адрес» глава СПЧ считает неправильным

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает неправильным проект в память о жертвах политических репрессий «Последний адрес». Как сообщает в среду телеграм-канал СПЧ, такое мнение он высказал в Суздале на выездном совещании в рамках работы межведомственной рабочей группы по реализации концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

«Надо отделять деятельность, связанную с памятью о трагических событиях нашей истории, от политиканства. И поэтому проект „Последний адрес“ я также считаю неправильным. Тогда на каждом доме в центре Москвы нужно вешать таблички о репрессиях? Кроме репрессированных в стране была и другая жизнь», — приводит слова Фадеева телеграм-канал.

Глава СПЧ отметил, что «пора преодолевать исторические травмы». «Мы пока не можем преодолеть травму распада СССР, и нынешние события на Украине тому пример, но давайте преодолеем травму 1920-30-х годов и превратим ее в историю и опыт», — призвал глава СПЧ.