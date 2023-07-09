Устранить пробки у Крымского моста планируется путем увеличения пунктов досмотра – Минтранс Крыма

16:16 Источник: Интерфакс

Количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличено для устранения пробок, которые днем в воскресенье выросли до нескольких километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По информации ФКУ Упрдор "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он сообщил, что по состоянию на 15:00 пробка на мост со стороны Краснодарского края составила до 6 км со временем ожидания до 3 часов, со стороны Крыма - до 3,5 км и временем ожидания 1,5-2 часа.