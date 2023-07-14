«Домклик» стал лидером среди приложений недвижимости по скачиваниям в RuStore
16:10 13.07.2023
Приложение «Домклик» стало лидером по числу скачиваний на мобильные устройства с платформы RuStore среди других приложений недвижимости.
В 2022 году мобильное приложение сервиса «Домклик» удалили из Apple Store и Google Play. Сейчас для устройств на базе Android его можно скачать напрямую с сайта Домклик (APK-файл), а также на сайте Sber Apps и в магазинах мобильных операторов Huawei, Xiaomi, Samsung. В июне прошлого года оно появилось в ведущем российском независимом магазине приложений RuStore и с тех пор сохраняет лидерство среди других приложений по вопросам недвижимости.
Мобильное приложение «Домклик. Ипотека, недвижимость» позволяет найти, купить, продать, сдать в аренду или снять любой объект: от квартиры до офиса. С его помощью можно безопасно проводить любые сделки с недвижимостью, а также оформить заявку на ипотеку от Сбера.
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