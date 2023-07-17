Мэр Собянин рассказал о планах реабилитации Лосиного острова
12:09 17.07.2023
Национальный парк «Лосиный остров» будет приведен в порядок, при этом там не планируется строительства – об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам несколько дней назад президент РФ подписал закон, позволивший передать столичную часть нацпарка в управление городских властей. «Я сразу скажу, что строительства никакого не планируется, - заявил глава города в публикации у себя на сайте. - Это спекуляции, что заберет Москва, застроит все жильем весь «Лосиный остров», не знаю, зачем они это говорят, У нас же много парков в Москве, много особо охраняемых территорий. Нигде же никакого жилья мы не строим, аккуратно обустраиваем, приводим в порядок, холим и лелеем эти территории для того, чтобы дать возможность москвичам там отдыхать».
По словам градоначальника, территория парка до 2000-х годов была в ведении городских властей, а в 2000 году издали ряд законов по которому нацпарки оказывались только в ведении Российской Федерации. При этом национальные парки в России разные и у «Лосиного острова» есть свои особенности. «Есть национальный парк в Якутии, в Хакасии. Это гигантские территории, где кроме волков, медведей и рысей никого нет. Наш национальный парк в системе управления требований - он такой же, как в Якутии, но вокруг него проживает весь ваш округ, все 1,5 млн. Конечно, уход за ним должен быть другой. Смысловая нагрузка во многом другая», - полагает мэр.
По его словам, городские власти, эксперты и специалисты по природным территориям обсудят, как нужно провести реабилитацию нацпарка, «Его можно реабилитировать, говорит градоначальник. - Надо его от мусора освободить, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан».
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