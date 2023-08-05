Аномальная жара захватит юг России до середины следующей недели — «Фобос»
10:00 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномальная жара прогнозируется на юге России и Северном Кавказе как минимум до середины следующей недели, в ее эпицентре окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Показатели температуры в этих регионах будут близки к экстремальным значениям, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
Усиление жары на Русской равнине синоптики во многом связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Этот очаг заключил в свою область прогревшийся в Средней Азии воздух. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил страны Восточной Европы.
«В ближайшие дни усилится антициклон, будет нарастать жара. Осадки прекратятся практически повсеместно, возможны небольшие локальные в республиках Северного Кавказа. Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», — сказала Алина Котилевская.
В Краснодаре до середины следующей недели существенные осадки маловероятны. Если еще в пятницу днем столбики термометров на Кубани достигали 35 градусов, что всего на 5 градусов выше нормы, то к воскресенью температура повысится до 39-41 градуса. В краевом центре могут обновиться не только суточные рекорды жары, но и абсолютный максимум всего месяца. Аналогичная ситуация в воскресенье — в Ростове-на-Дону и Волгограде.
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