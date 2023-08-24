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Украинский язык в школах Запорожской области будут учить по российским учебникам

08:10 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученики начальных классов школ в Запорожской области, которые выбрали изучение украинского в качестве родного языка, с 1 сентября будут занимать по новым учебникам, разработанным Министерством просвещения РФ. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

«У нас преподавание на русском языке, но украинский язык в качестве родного выбрал ряд ребят. Шефские регионы закупают новые учебники по украинскому языку и литературе с 1 по 4 класс. К концу учебного году будет полная обеспеченность ими до 11 класса включительно для тех, кто выбрали украинский как родной для изучения. Учебник разработало Минпросвещения РФ, один из рецензентов был представитель нашего региона», — сказала Шапурова.

В мае Шапурова сообщила ТАСС, что родители 60% школьников в Запорожской области отказались от изучения их детьми с 1 сентября украинского языка и выбрали дополнительные занятия по русскому языку. 40% выбрали изучение украинского как родного языка. В марте 2023 года власти Запорожской области отменили обязательное изучение в школах региона украинского языка с 1 сентября.


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