0
0
0
НОВОСТИ

Расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля — Berliner Zeitung

10:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение БРИКС, о котором стало известно по итогам завершившегося в Йоханнесбурге саммита объединения, стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение выразил журналист Рамон Шак в авторской статье, опубликованной в германской газете Berliner Zeitung.

По его словам, «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе». В контексте вступления шести новых членов в БРИКС критика стран — участниц саммита в адрес продвигаемого Западом порядка, основанного на соблюдении правил, «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля», считает журналист. Как отмечает Шак, главному дипломату ЕС, все еще воспринимающему «Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли», следовало бы в этой связи «осознать ограниченность власти ЕС».

Журналист также полагает, что «эпоха, когда Европа могла отдавать приказы всему миру, давно прошла». По его оценкам, «в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня Евросоюз воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический актор, а как реализатор интересов Вашингтона». Шак также пишет, странам сообщества «давно пора эмансипироваться от США в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил».

По мнению Шака, саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике. «В то время как многие западные СМИ все еще используют термины типа „встреча развивающихся стран“, что, вероятно, отражает неоколониальное отношение [Запада к странам БРИКС] <…>, в ЮАР в эти дни творилась история», — отмечает автор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 25.08.2023
Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
0
63
10:00 25.08.2023
Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесен
0
77
09:58 25.08.2023
Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается
0
64
09:32 25.08.2023
Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
0
139
09:20 25.08.2023
Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
0
158
09:05 25.08.2023
Армии Буркина-Фасо и Мали вмешаются в конфликт в случае нападения на Нигер
0
175
09:00 25.08.2023
Украина ночью пыталась атаковать РФ 42 БПЛА, 9 уничтожены над Крымом, 33 подавлены
0
188
22:00 24.08.2023
Пять стран Запада назвали условие разморозки российских активов
0
846
21:50 24.08.2023
Синод РПЦ запретил Латвийской церкви быть самостоятельной на неопределенное время
0
691
20:50 24.08.2023
Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым
0
810

Возврат к списку