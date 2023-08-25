Расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля — Berliner Zeitung
10:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расширение БРИКС, о котором стало известно по итогам завершившегося в Йоханнесбурге саммита объединения, стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение выразил журналист Рамон Шак в авторской статье, опубликованной в германской газете Berliner Zeitung.
По его словам, «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе». В контексте вступления шести новых членов в БРИКС критика стран — участниц саммита в адрес продвигаемого Западом порядка, основанного на соблюдении правил, «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля», считает журналист. Как отмечает Шак, главному дипломату ЕС, все еще воспринимающему «Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли», следовало бы в этой связи «осознать ограниченность власти ЕС».
Журналист также полагает, что «эпоха, когда Европа могла отдавать приказы всему миру, давно прошла». По его оценкам, «в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня Евросоюз воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический актор, а как реализатор интересов Вашингтона». Шак также пишет, странам сообщества «давно пора эмансипироваться от США в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил».
По мнению Шака, саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике. «В то время как многие западные СМИ все еще используют термины типа „встреча развивающихся стран“, что, вероятно, отражает неоколониальное отношение [Запада к странам БРИКС] <…>, в ЮАР в эти дни творилась история», — отмечает автор.
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