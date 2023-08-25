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Отток капитала из РФ в 2023 году сократится почти в 2,5 раза, до $90 млрд — прогноз

10:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отток капитала из России по итогам этого года прогнозируется на уровне $90 млрд, что почти в 2,5 раза меньше уровня прошлого года в $217 млрд. Об этом на форуме «Зерно Сибири» сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Отток капитала есть. Наша оценка — где-то порядка $90 млрд уйдет из страны за этот год. Это меньше, чем в прошлом году, — $217 [млрд] ушло», — сообщил он.

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