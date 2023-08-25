Отток капитала из РФ в 2023 году сократится почти в 2,5 раза, до $90 млрд — прогноз
10:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отток капитала из России по итогам этого года прогнозируется на уровне $90 млрд, что почти в 2,5 раза меньше уровня прошлого года в $217 млрд. Об этом на форуме «Зерно Сибири» сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
«Отток капитала есть. Наша оценка — где-то порядка $90 млрд уйдет из страны за этот год. Это меньше, чем в прошлом году, — $217 [млрд] ушло», — сообщил он.
НОВОСТИ
- 11:32 25.08.2023
- Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач
- 11:20 25.08.2023
- Хакеры украли важные данные, касающиеся военного планирования и обороны Польши
- 11:05 25.08.2023
- Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца
- 11:00 25.08.2023
- Решение Украины прекратить транзит газа из России наносит ущерб Венгрии — Орбан
- 10:20 25.08.2023
- Расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля — Berliner Zeitung
- 10:05 25.08.2023
- Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
- 10:00 25.08.2023
- Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесен
- 09:58 25.08.2023
- Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается
- 09:32 25.08.2023
- Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
- 09:20 25.08.2023
- Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать