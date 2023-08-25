Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца
11:05 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп — младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).
На странице в соцсети X («икс», ранее Twitter) сын политика выложил ссылку на свой онлайн-магазин, где можно приобрести футболку за $29,9 (примерно 2 823 руб. по актуальному обменному курсу) и плакат за $19,9 (1 879 руб.) с тюремным изображением экс-президента США. «Вся прибыль от продажи будет передана в Legal Defense Fund (фонд команды Трампа для покрытия судебных издержек — прим. ТАСС) в целях борьбы с тиранией и безумием. В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь выгоду для себя, но сделаю все возможное, чтобы помочь», — написал сын политика.
В четверг бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным — около 20 минут. Трамп был освобожден из-под стражи, после чего впервые с 2021 года сделал пост в соцсети X, опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями «никогда не сдаваться» и «вмешательство в выборы», к публикации также прикреплена ссылка на сайт политика.
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