0
0
32
НОВОСТИ

Хакеры украли важные данные, касающиеся военного планирования и обороны Польши

11:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская Военная академия стала жертвой массированной хакерской атаки — с серверов и компьютеров украдены важные данные Вооруженных сил Польши. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным издания, атаку провела группа CyberTriad 11 июля, однако информация об этом появилась только сейчас. В социальных сетях уже опубликована часть украденных данных. Компьютеры в академии были заблокированы хакерами, сейчас большинство из них отключены от сети.

Как сообщает портал Onet, в интернет попали схемы структуры танковой бригады и планы проведения их учений с использованием системы поддержки командования под названием «Жасмин», полное описание маневров, которые совершали военные, а также фамилии польских офицеров от поручика до майора.

Сообщается, что хакеры использовали программу типа wiper, которая позволяет зашифровывать жесткие диски. Чтобы их расшифровать, нужен специальный ключ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 25.08.2023
Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач
0
50
11:05 25.08.2023
Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца
0
102
11:00 25.08.2023
Решение Украины прекратить транзит газа из России наносит ущерб Венгрии — Орбан
0
112
10:32 25.08.2023
Отток капитала из РФ в 2023 году сократится почти в 2,5 раза, до $90 млрд — прогноз
0
151
10:20 25.08.2023
Расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля — Berliner Zeitung
0
200
10:05 25.08.2023
Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
0
199
10:00 25.08.2023
Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесен
0
204
09:58 25.08.2023
Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается
0
188
09:32 25.08.2023
Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
0
240
09:20 25.08.2023
Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
0
254

Возврат к списку