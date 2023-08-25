Хакеры украли важные данные, касающиеся военного планирования и обороны Польши
11:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская Военная академия стала жертвой массированной хакерской атаки — с серверов и компьютеров украдены важные данные Вооруженных сил Польши. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.
По данным издания, атаку провела группа CyberTriad 11 июля, однако информация об этом появилась только сейчас. В социальных сетях уже опубликована часть украденных данных. Компьютеры в академии были заблокированы хакерами, сейчас большинство из них отключены от сети.
Как сообщает портал Onet, в интернет попали схемы структуры танковой бригады и планы проведения их учений с использованием системы поддержки командования под названием «Жасмин», полное описание маневров, которые совершали военные, а также фамилии польских офицеров от поручика до майора.
Сообщается, что хакеры использовали программу типа wiper, которая позволяет зашифровывать жесткие диски. Чтобы их расшифровать, нужен специальный ключ.
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