Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы федерального бюджета РФ могут вырасти в 2023 году до 28 трлн рублей, что на 2 трлн рублей больше заложенного в бюджете показателя. Об этом заявил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на проходящем в Барнауле форуме «Зерно Сибири».

«Доходов в законе о бюджете планировалось 26 трлн рублей. На наш взгляд, будет 27 с лишним, может 28 трлн рублей, посмотрим на цены на конец года», — сказал Клепач.