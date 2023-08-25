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Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач

11:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы федерального бюджета РФ могут вырасти в 2023 году до 28 трлн рублей, что на 2 трлн рублей больше заложенного в бюджете показателя. Об этом заявил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на проходящем в Барнауле форуме «Зерно Сибири».

«Доходов в законе о бюджете планировалось 26 трлн рублей. На наш взгляд, будет 27 с лишним, может 28 трлн рублей, посмотрим на цены на конец года», — сказал Клепач.

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