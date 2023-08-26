В Норвегии убили 40 оленей, чтобы они не ходили больше в Россию

10:00 Источник: Коммерсант.ru

В Норвегии забили 40 оленей, которые пересекли границу с Россией и вернулись обратно. В РФ они паслись в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области, за что Москва потребовала выплатить 50 тыс. крон ($4,7 тыс.) за каждого оленя и еще 47 млн крон ($4,4 млн) единовременно.

В Норвегии объяснили, что вернувшихся животных убили из опасений, что они вновь пересекут границу, передает Associated Press. Коммерсантъ