В Норвегии убили 40 оленей, чтобы они не ходили больше в Россию
10:00 26.08.2023 Источник: Коммерсант.ru
В Норвегии забили 40 оленей, которые пересекли границу с Россией и вернулись обратно. В РФ они паслись в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области, за что Москва потребовала выплатить 50 тыс. крон ($4,7 тыс.) за каждого оленя и еще 47 млн крон ($4,4 млн) единовременно.
В Норвегии объяснили, что вернувшихся животных убили из опасений, что они вновь пересекут границу, передает Associated Press. Коммерсантъ
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