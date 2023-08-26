"Роснефть" организовала плоггинг-забег в Москве

17:15

В Москве, в парке «Фили» состоялась экологическая акция, в ходе которой сотрудники компании "Роснефть" убирали мусор во время занятий бегом.

Международная движение, участники которого совмещают забег на определенную дистанцию со сбором мусора называется плоггингом. В акции «Роснефти» участвовали более 50 сотрудников компании и членов их семей, которые преодолели дистанцию 4 км.

Плоггинг-забеги организуются в регионах присутствия "Роснефти" регулярно. Они позволяют улучшить экологическую ситуацию и объединяют людей, которые могут провести время на свежем воздухе, пообщаться, заняться спортом и принести пользу природе и обществу. Сотрудники компанит популяризируют культуру здорового образа жизни, а "Роснефть" поддерживает профессиональный и любительский спорт.

Этот проект в числе других инициатив волонтеров "Роснефти", представят на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября.