Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе
09:53 31.08.2023
Ночью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон ликвидировали силы противовоздушной обороны в городском округе Воскресенск. «Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - написал глава города у себя в Telegram-канале.
В последние дни было пресечено сразу несколько попыток атаковать Москву при помощи беспилотников. 28 августа БПЛА был уничтожен на подлете к Москве в районе Люберец. 30 августа ночью была зафиксирована попытка массовой атаки БПЛА объектов в Центральном федеральном округе и один из дронов, направлявшихся к столице РФ, уничтожили силы ПВО в Рузском районе. 23 августа силы ПВО в Московской области ночью сбили один дрон, еще один попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити». 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА в Подмосковье - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. 21 августа направляющийся в сторону мегаполиса БПЛА был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.
Чуть ранее, 18 августа, обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне. 10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами РЭБ.
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