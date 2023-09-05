Премьер Нигера заявил о действиях для вывода французских военных
10:05 05.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Премьер Нигера заявил о контактах для быстрого вывода французских военных. Они должны «позволить очень быстро завершить этот процесс», отметил Али Махаман Ламин Зейн. Вместе с тем, добавил временный глава кабмина, Ниамей хочет сохранить сотрудничество с Парижем.
Он также рассказал о контактах с Экономическим сообществом стран Западной Африки, которое ранее пригрозило мятежникам военной интервенцией. По словам Зейна, «есть надежда на достижение согласия через несколько дней».
Нигер — бывшая колония Франции. Там находятся около 1,5 тыс. французских военных, многие из которых размещены недалеко от столицы Нигера. Париж отказался признавать законным правительство мятежников и проигнорировал угрозу высылки своего посла. Говорит Москва
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