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Премьер Нигера заявил о действиях для вывода французских военных

10:05 05.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер Нигера заявил о контактах для быстрого вывода французских военных. Они должны «позволить очень быстро завершить этот процесс», отметил Али Махаман Ламин Зейн. Вместе с тем, добавил временный глава кабмина, Ниамей хочет сохранить сотрудничество с Парижем.

Он также рассказал о контактах с Экономическим сообществом стран Западной Африки, которое ранее пригрозило мятежникам военной интервенцией. По словам Зейна, «есть надежда на достижение согласия через несколько дней».

Нигер — бывшая колония Франции. Там находятся около 1,5 тыс. французских военных, многие из которых размещены недалеко от столицы Нигера. Париж отказался признавать законным правительство мятежников и проигнорировал угрозу высылки своего посла.  Говорит Москва

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