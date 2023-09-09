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G20 не является платформой для решения геополитических проблем - декларация

14:30 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Группы двадцати (G20) заявили, что саммиты «двадцатки» не являются платформой для решения геополитических проблем. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

«Саммиты G20 являются форумом международного экономического сотрудничества <…>, хотя G20 не является платформой для решения геополитических проблем, мы признаем, что эти проблемы могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в документе.

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