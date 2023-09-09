Обновлены данные о погибших, пострадавших и разрушениях от землетрясения в Марокко

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 тыс. человек погибли и свыше 1,2 тыс. пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло в ночь с пятницы на субботу в Марокко. Его эпицентр находился в коммуне Игиль в 80 км к юго-западу от Марракеша.

По данным МИД РФ, россиян среди пострадавших от землетрясения нет.

Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире. Жители нескольких крупных городов на юге страны провели ночь на улице, опасаясь повторных толчков.