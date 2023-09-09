0
0
4
НОВОСТИ

Избирком отчитался о явке на выборах в Херсонской области

20:40 09.09.2023 Источник: Интерфакс

Более 62% избирателей проголосовали на выборах депутатов Херсонской областной думы к вечеру субботы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня... На сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68%", - сказала она журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:02 09.09.2023
Участниками розыгрыша «Миллиона призов» 10 сентября станут проголосовавшие до 20:00
0
96
19:55 09.09.2023
Обновлены данные о погибших, пострадавших и разрушениях от землетрясения в Марокко
0
111
17:00 09.09.2023
Глава МИД Азербайджана заявил о необходимости роспуска руководства Нагорного Карабаха
0
357
15:16 09.09.2023
Путин: Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы
0
474
14:58 09.09.2023
Президент поздравил жителей столицы с Днем города
0
400
14:58 09.09.2023
Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы
0
370
14:30 09.09.2023
G20 не является платформой для решения геополитических проблем - декларация
0
502
14:25 09.09.2023
Объявлены места проведения трех следующих саммитов G20
0
532
14:15 09.09.2023
Участники саммита G20 высказались за реформирование ВТО
0
444
14:00 09.09.2023
Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
0
429

Возврат к списку