Избирком отчитался о явке на выборах в Херсонской области

20:40 Источник: Интерфакс

Более 62% избирателей проголосовали на выборах депутатов Херсонской областной думы к вечеру субботы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня... На сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68%", - сказала она журналистам.