Избирком отчитался о явке на выборах в Херсонской области
20:40 09.09.2023 Источник: Интерфакс
"Работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня... На сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68%", - сказала она журналистам.
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