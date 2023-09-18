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Две трети стратегических ядерных сил США находятся в состоянии боевой готовности - командование

21:20 18.09.2023 Источник: Интерфакс

Две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщило в понедельник Стратегическое командование ВВС США.

"Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте", - говорится в сообщении.

По данным американского Бюллетеня ученых-атомщиков, в настоящее время США располагают примерно 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях.

Согласно оценкам американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Помимо этого, на данный момент в резерве Пентагона находится 1938 ядерных боезарядов, которые не развернуты на носителях.

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