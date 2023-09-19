В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю
12:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах.
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