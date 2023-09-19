В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие
18:40 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе продолжатся до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не сдадутся. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.
«Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца», — говорится в тексте.
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