В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе продолжатся до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не сдадутся. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

«Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца», — говорится в тексте.