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НОВОСТИ

В посольстве США в Ливане прозвучали взрывы — Reuters

10:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выстрелы были слышны в американском посольстве в Ливане. Об этом сообщил агентству Reuters представитель дипмиссии. Отмечается, что пострадавших нет. Учреждение находится в безопасности.

Представитель посольства США заявил, что в 22:37 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о стрельбе около входа в здание. Он также отметил, что дипмиссия находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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