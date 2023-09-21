В посольстве США в Ливане прозвучали взрывы — Reuters

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выстрелы были слышны в американском посольстве в Ливане. Об этом сообщил агентству Reuters представитель дипмиссии. Отмечается, что пострадавших нет. Учреждение находится в безопасности.

Представитель посольства США заявил, что в 22:37 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о стрельбе около входа в здание. Он также отметил, что дипмиссия находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

Причины произошедшего пока неизвестны.