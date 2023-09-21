В посольстве США в Ливане прозвучали взрывы — Reuters
10:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выстрелы были слышны в американском посольстве в Ливане. Об этом сообщил агентству Reuters представитель дипмиссии. Отмечается, что пострадавших нет. Учреждение находится в безопасности.
Представитель посольства США заявил, что в 22:37 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о стрельбе около входа в здание. Он также отметил, что дипмиссия находится в тесном контакте с правоохранительными органами.
Причины произошедшего пока неизвестны.
НОВОСТИ
- 11:00 21.09.2023
- В Днепропетровской области Украины произошли взрывы
- 11:00 21.09.2023
- В Киеве в результате серии взрывов поврежден инфраструктурный объект
- 09:20 21.09.2023
- Средства ПВО над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА
- 23:00 20.09.2023
- Моравецкий: Польша уже не передает Украине никакого вооружения
- 18:45 20.09.2023
- При обстреле машины в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы – МО РФ
- 18:37 20.09.2023
- Песков: Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана
- 16:00 20.09.2023
- БПЛА России поразил украинский МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области
- 15:32 20.09.2023
- Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь — Развожаев
- 15:12 20.09.2023
- В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе
- 14:32 20.09.2023
- В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать