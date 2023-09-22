ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы отбросили украинские подразделения на исходные рубежи после их попытки продвинуться на краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких населенных пунктах: Торское, Невское, Терное, Новоегоровка. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что для подавления активности ВСУ на этом участке фронта была задействована армейская авиация.