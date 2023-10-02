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Беспилотники РФ эффективно рассекречивают позиции ВСУ — NYT

14:12 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники ВС РФ эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

По их информации, «за каждое нажатие на курок приходится платить», поскольку дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Как отмечает издание, беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м — прим. ТАСС) в секунду».

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