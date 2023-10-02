Беспилотники РФ эффективно рассекречивают позиции ВСУ — NYT
14:12 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотники ВС РФ эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.
По их информации, «за каждое нажатие на курок приходится платить», поскольку дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Как отмечает издание, беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м — прим. ТАСС) в секунду».
НОВОСТИ
- 14:32 02.10.2023
- В Думу внесен проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение
- 14:00 02.10.2023
- Сийярто не поехал в Киев на встречу глав МИД ЕС, Венгрию представляет один из дипломатов
- 13:32 02.10.2023
- США ослаблены конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого ухудшилось — Помпео
- 13:20 02.10.2023
- В российские колледжи в 2023 году поступили 1,2 млн человек — Голикова
- 13:05 02.10.2023
- Глава МИД Австрии выступил против гарантий безопасности для Киева по типу НАТО
- 13:00 02.10.2023
- Нобелевская премия по медицине присуждена за изучение мРНК, что помогло в создании вакцин
- 12:32 02.10.2023
- Трое детей получили травмы, выпрыгнув из окна школы из-за сигнализации
- 12:20 02.10.2023
- Выполнение всех социальных обязательств заложено в проекте бюджета — Мишустин
- 12:05 02.10.2023
- Три рейса из Стамбула в Москву отменены из-за продолжающихся ливней
- 12:00 02.10.2023
- ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать