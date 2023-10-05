Более 3 тыс. туристов застряли из-за наводнений в индийском штате Сикким

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. туристов отрезаны от сообщения в разных частях горного индийского штата Сикким, пострадавшего от наводнения. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Сикким в Гималаях на северо-востоке Индии является популярным направлением среди путешественников. В результате ливней в штате разрушены 14 мостов, размыты и разрушены дороги. Эвакуированы 22 тыс. человек, власти обустроили для них временные лагеря.

По последним данным, из-за наводнения погибли 14 жителей, еще 26 пострадали. Более 100 человек числятся пропавшими без вести, в том числе свыше 20 военнослужащих.

Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию усугубил сброс воды с ГЭС на реке Тиста. Ученые опасаются, что ливни могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.