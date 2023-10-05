Более 3 тыс. туристов застряли из-за наводнений в индийском штате Сикким
10:05 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 3 тыс. туристов отрезаны от сообщения в разных частях горного индийского штата Сикким, пострадавшего от наводнения. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
Сикким в Гималаях на северо-востоке Индии является популярным направлением среди путешественников. В результате ливней в штате разрушены 14 мостов, размыты и разрушены дороги. Эвакуированы 22 тыс. человек, власти обустроили для них временные лагеря.
По последним данным, из-за наводнения погибли 14 жителей, еще 26 пострадали. Более 100 человек числятся пропавшими без вести, в том числе свыше 20 военнослужащих.
Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию усугубил сброс воды с ГЭС на реке Тиста. Ученые опасаются, что ливни могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.
НОВОСТИ
- 10:20 05.10.2023
- Еще одна овчарка Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения
- 10:00 05.10.2023
- На АЭС «Фукусима-1» начался сброс в океан второй партии очищенной от радиации воды
- 09:40 05.10.2023
- В России создан новый научный центр по исследованию стран Центральной Азии
- 09:35 05.10.2023
- Сбер поздравил педагогов и наставников с Днем учителя
- 09:32 05.10.2023
- В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры
- 09:20 05.10.2023
- США не должны тратить деньги на Украину, пока Европа не будет платить наравне — Трамп
- 09:05 05.10.2023
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель
- 09:00 05.10.2023
- Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ
- 22:20 04.10.2023
- Байден утверждает, что сможет изыскать средства для Киева в обход Конгресса
- 22:00 04.10.2023
- Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать