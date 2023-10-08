Путин заметил, что в регионах надо подтягивать до уровня Москвы
16:15 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таким образом глава государства прокомментировал слова своего помощника Андрея Фурсенко, который указал на проблему «оголения регионов», из которых талантливые ребята стягиваются на учебу в Москву, «а за ними идут учителя». По мнению Фурсенко, нужно избежать этого и в случае с образовательным центром «Сириус».
«Хорошо бы сделать везде так, как в „Сириусе“. Но под предлогом того, что мы не можем сделать так, как в „Сириусе“, нельзя отменить то, что есть в „Сириусе“ и Москве, об этом тоже должны подумать», — ответил Путин. «Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень „Сириуса“ и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве», — добавил президент.
Он отметил, что мэр столицы Сергея Собянин на заседании не присутствует, «но, если бы он был, он бы сказал: „Ну, а что, вы предлагаете мне сократить поддержку?“. „Надо поднимать просто в целом по стране“, — заключил Путин.
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