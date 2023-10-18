0
0
85
НОВОСТИ

Новый лидер Мальдив надеется на уход ВС Индии через неделю после его инаугурации

11:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Мальдивской республики Мохаммед Муиззу заявил, что ожидает ухода из страны индийских военных в течение недели после его вступления в должность в ноябре, которое должно состояться 17 ноября. Об этом сообщило издание Wire.

Муиззу был избран президентом по результатам второго тура голосования, который прошел 30 сентября. Он одолел действующего лидера страны Ибрагима Мохамеда Солиха, который проводил ориентированную на Индию политику, тогда как Муиззу наблюдатели оценивали как прокитайского политика, в том числе из-за его предвыборного обещания вывести иностранных военных из Мальдив. Единственными иностранными военными, присутствующими на этом островном государстве на долгосрочной основе, являются индийские служащие.

«Мы не хотим никаких иностранных войск здесь. Это одна из главным причин, почему общественность не хотела, чтобы это правительство [Солиха] было переизбрано на новый срок. Это один из главных вопросов на повестке дня нашей внешней политики. Я гарантирую, что мы найдем возможность договориться с правительством Индии о том, чтобы вывести их войска с нашей земли как можно быстрее», — заявил Муиззу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 18.10.2023
Школа в Курской области получила повреждения после падения обломков БПЛА
0
27
12:00 18.10.2023
Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу
0
45
11:20 18.10.2023
Разведывательный альянс Five Eyes обвинил Китай в шпионаже и хакерских атаках
0
130
11:05 18.10.2023
Глава МО Великобритании не согласился с Байденом в вопросе оккупации Газы Израилем
0
161
11:00 18.10.2023
Израильская армия опубликовала видео попадания ракеты по больнице в Газе
0
160
10:32 18.10.2023
США предотвратили атаку БПЛА на свои войска в Ираке — Reuters
0
175
10:20 18.10.2023
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин
0
197
10:05 18.10.2023
Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
0
192
10:05 18.10.2023
В результате ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом в городе Запорожье — Рогов
0
251
10:00 18.10.2023
Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США
0
247

Возврат к списку