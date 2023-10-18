Новый лидер Мальдив надеется на уход ВС Индии через неделю после его инаугурации

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Мальдивской республики Мохаммед Муиззу заявил, что ожидает ухода из страны индийских военных в течение недели после его вступления в должность в ноябре, которое должно состояться 17 ноября. Об этом сообщило издание Wire.

Муиззу был избран президентом по результатам второго тура голосования, который прошел 30 сентября. Он одолел действующего лидера страны Ибрагима Мохамеда Солиха, который проводил ориентированную на Индию политику, тогда как Муиззу наблюдатели оценивали как прокитайского политика, в том числе из-за его предвыборного обещания вывести иностранных военных из Мальдив. Единственными иностранными военными, присутствующими на этом островном государстве на долгосрочной основе, являются индийские служащие.

«Мы не хотим никаких иностранных войск здесь. Это одна из главным причин, почему общественность не хотела, чтобы это правительство [Солиха] было переизбрано на новый срок. Это один из главных вопросов на повестке дня нашей внешней политики. Я гарантирую, что мы найдем возможность договориться с правительством Индии о том, чтобы вывести их войска с нашей земли как можно быстрее», — заявил Муиззу.