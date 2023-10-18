«Войны по доверенности» будут преобладать среди великих держав — доклад «Валдая»
13:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Войны по доверенности» нового типа, когда ядерные государства предоставляют «клиенту» доступ к своим возможностям, технике и экспертизе, станут преобладающей формой конфликта великих держав, при этом угроза их прямого столкновения возрастет даже по сравнению с периодом холодной войны. Об этом говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба «Валдай» «Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии».
В докладе отмечается, что в последние десятилетия для крупных держав превалировали «небольшие пограничные столкновения, интервенции с многократно превосходящими силами против ослабленных небольших государств и войны с повстанцами и партизанами». Однако события на Украине «коренным образом» отличаются от этого. «Перераспределение власти и влияния в мире, изменение соотношения сил между крупными державами становятся катализатором крайне острых противоречий между ними», — характеризуют складывающуюся в мире ситуацию аналитики.
«Преобладающей формой конфликта великих держав будут „войны по доверенности нового типа“ — крупные конфликты, при которых великая ядерная держава предоставляет своему клиенту доступ к своим информационным возможностям (спутниковая разведка и целеуказание, инфраструктура связи и прочее), а также военной технике и экспертизе, при необходимости осуществляя и собственное ограниченное вмешательство в конфликт там, где это не может вызвать ядерной эскалации, — прогнозируют авторы доклада в его заключительной части. — Но угроза прямого военного столкновения великих держав и ядерной войны будет сохраняться и станет, вероятно, даже более острой, чем в холодную войну».
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