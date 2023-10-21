0
0
83
НОВОСТИ

Шрёдер считает разумным ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2»

20:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) высказался за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Это было бы разумно с точки зрения цен. Оба трубопровода („Северный поток“ и „Северный поток — 2“ — прим. ТАСС) можно было бы отремонтировать», — заявил он в интервью газете Berliner Zeitung.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что газопроводы взорвали США, Шрёдер отметил, что не знает этого. «Есть только одна подсказка: [президент США Джо] Байден в начале 2022 года сказал [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу, что „Северный поток“ не может быть принят в эксплуатацию, если Россия нападет на Украину. Каждый может сделать свои выводы из этого», — сказал экс-глава германского правительства.

«Северный поток — 2» так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому он не может быть использован.

Сейчас ФРГ не получает газ по «Северным потокам»: оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток «Северного потока — 2».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 21.10.2023
Звуки взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов
0
79
17:30 21.10.2023
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Водяного — МО РФ
0
107
17:00 21.10.2023
В районе Киева создано около 1 тыс. км рубежей обороны, заявили власти города
0
101
08:40 21.10.2023
Генерал-полковник Афзалов стал новым главкомом ВКС РФ вместо Суровикина
0
178
16:00 20.10.2023
ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО
0
283
15:12 20.10.2023
Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море
0
290
10:32 20.10.2023
В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
0
316
10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
319
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
320
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
347

Возврат к списку