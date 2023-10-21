Шрёдер считает разумным ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2»

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) высказался за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Это было бы разумно с точки зрения цен. Оба трубопровода („Северный поток“ и „Северный поток — 2“ — прим. ТАСС) можно было бы отремонтировать», — заявил он в интервью газете Berliner Zeitung.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что газопроводы взорвали США, Шрёдер отметил, что не знает этого. «Есть только одна подсказка: [президент США Джо] Байден в начале 2022 года сказал [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу, что „Северный поток“ не может быть принят в эксплуатацию, если Россия нападет на Украину. Каждый может сделать свои выводы из этого», — сказал экс-глава германского правительства.

«Северный поток — 2» так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому он не может быть использован.

Сейчас ФРГ не получает газ по «Северным потокам»: оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток «Северного потока — 2».