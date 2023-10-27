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Собянин: Первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

09:11 26.10.2023

В Москве утвердили проект планировки участка Троицкой линии метрополитена, соединяющий станцию «Кедровая» со станцией «Троицк». По словам мэра столицы Сергея Собянина, участок протяженностью 5,9 км будет пролегать вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк. Планируется построить две станции – «Ватутинки» и «Троицк». «С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до 1,5 часа», - написал глава города у себя в Telegram-канале.

Станция «Ватутинки» будет построена вблизи жилого комплекса, вдоль Калужского шоссе, около примыкания к нему Новотроицкого шоссе, Станцию «Троицк» возведут вдоль Октябрьского проспекта в районе домов №29а и 27.

Рядом со станциями сделают подъездные дороги и пешеходные переходы, разместят новые остановки для наземного городского транспорта, создадут парковку для такси, места для стоянки автомобилей и велосипедов.

Рядом с проектируемым участком сейчас живут и работают примерно 300 тыс. человек. Ожидается, что появление тут метро, которое будет сопровождаться строительством жилья и производственных объектов, приведет к росту населения района в два раза – до 600 тыс. человек.

Как напомнил Собянин, в июне 2023 года был утвержден проект планировки участка «Коммунарка» – «Кедровая» длиной 9,3 км с четырьмя станциями - «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая». Сейчас идет строительство участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». На участке длиной 25,2 км будет размещено 11 станций, его ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Кроме того, для обслуживания Троицкой линии будет построено электродепо рядом с будущей станцией «Летово». На новом предприятии планируется создать примерно 1000 рабочих мест.

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