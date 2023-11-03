Россия перестает быть «бензоколонкой», уверен Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас превращается в страну, не являющуюся «бензоколонкой», становится во всех смыслах самодостаточной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

По его словам, важно во всех смыслах этого слова быть суверенными, независимыми. Глава государства подчеркнул, что экономика страны «должна по ключевыми компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед». «Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными», — убежден президент РФ.

Он добавил, что в таких условиях будет и меньше желающих исключать Россию из каких-либо международных организаций.