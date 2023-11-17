Представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах — Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, главное, чтобы не только они, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«Да, действительно, мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов — много всяких названий. Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», — сказал глава государства.

Он добавил, что «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».