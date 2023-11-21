0
0
159
НОВОСТИ

Зеленский опасается, что до конца года против него проведут «Майдан-3»

14:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию «Майдан-3» с целью его свержения.

«Операция называется „Майдан-3“. Она призвана сменить президента, — сказал он в интервью газете The Sun. — Возможно, не путем убийства. Имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <…>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года».

Это уже второй раз менее чем за неделю, когда Зеленский заявляет западным СМИ о якобы готовящемся «Майдане-3». 17 ноября на встрече с представителями иностранной прессы он рассказал, что такая информация поступает от украинской разведки и западных партнеров.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового «майдана».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 21.11.2023
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
0
41
15:00 21.11.2023
Ближневосточный конфликт может стать глобальным из-за разделения мира — президент Чехии
0
73
14:32 21.11.2023
Экс-главу УСБ СК Максименко, осужденного за коррупцию, нашли мертвым в колонии
0
133
14:12 21.11.2023
Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью
0
154
13:35 21.11.2023
Сбер запустил биометрию на кассах ВкусВилла
0
175
13:32 21.11.2023
Пескову не известно о том, чтобы Адама Кадырова представляли к госнаградам
0
207
13:20 21.11.2023
Совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе
0
189
13:05 21.11.2023
США более чем на 30% сократили поставки снарядов на Украину из-за Израиля — ABC
0
206
13:00 21.11.2023
В России заболеваемость ковидом выросла на 38,4% за неделю
0
227
12:32 21.11.2023
Зеленский полагает, что конфликт на Украине не может завершиться вничью
0
258

Возврат к списку