14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию «Майдан-3» с целью его свержения.

«Операция называется „Майдан-3“. Она призвана сменить президента, — сказал он в интервью газете The Sun. — Возможно, не путем убийства. Имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <…>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года».

Это уже второй раз менее чем за неделю, когда Зеленский заявляет западным СМИ о якобы готовящемся «Майдане-3». 17 ноября на встрече с представителями иностранной прессы он рассказал, что такая информация поступает от украинской разведки и западных партнеров.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового «майдана».