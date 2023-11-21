Зеленский опасается, что до конца года против него проведут «Майдан-3»
14:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию «Майдан-3» с целью его свержения.
«Операция называется „Майдан-3“. Она призвана сменить президента, — сказал он в интервью газете The Sun. — Возможно, не путем убийства. Имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <…>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года».
Это уже второй раз менее чем за неделю, когда Зеленский заявляет западным СМИ о якобы готовящемся «Майдане-3». 17 ноября на встрече с представителями иностранной прессы он рассказал, что такая информация поступает от украинской разведки и западных партнеров.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового «майдана».
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