РФ отдает должное Франции за почести русским солдатам Первой мировой — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль отдает должное французской стороне за сохранение памяти о русских солдатах, погибших в Первую мировую войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли инициативы в сфере сохранения исторической памяти сдвинуть с мертвой точки сложные отношения между странами.

В конце октября в военном некрополе в Сент-Илер-ле-Гран прошла церемония захоронения недавно обнаруженных останков трех солдат Русского экспедиционного корпуса, защищавших Францию в годы Первой мировой войны. Земле были преданы останки Якова Пастухова, Якова Короткова и неизвестного солдата Русского экспедиционного корпуса.

«Здесь нужно отдать должное и французской стороне. Даже в такие нелегкие времена тотальной конфронтации и полного помешательства некоторых правительств, надо признать, что здесь гуманитарная история возобладала, и французское правительство отдало должное памяти русских солдат», — сказал Песков, отметив, что, «несмотря на все сложности, гуманитарные аспекты иногда все-таки помогают» сохранять человечность.

«Не думаю, что это поможет сделать прорыв [в отношениях между странами] и так далее, сейчас, к сожалению, пока еще нет почвы для этого. Но слава богу, что какие-то проблески человечности все-таки остаются», — добавил представитель Кремля.